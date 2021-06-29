В PUBG появится аналог ГУЛАГа из Call of Duty: Warzone

Во время матчей на Taego игрокам будет доступен ряд эксклюзивных механик. Одной из них является система Comeback BR. В рамках нее пользователи, погибшие во время первой фазы синей зоны, получат шанс вернуться в игру в третьей фазе, сразившись друг с другом. Кроме того, разработчики добавят на карту предмет Self AED, который позволит игрокам подняться самостоятельно после полной потери здоровья. Помимо этого, игроки смогут найти на Taego штурмовую винтовку K2, снайперскую винтовку Mk 12 и новый вид транспорта — Hyundai Pony Coupe.