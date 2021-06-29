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На новой карте Taego в PUBG будет аналог ГУЛАГа из Call of Duty: Warzone

CyberSport.ruиещё 3
38 минут назад
Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds поделились деталями обновления, которое добавит в игру новую карту Taego. Об особенностях локации разработчики рассказали в ролике, опубликованным на официальном канале тайтла на YouTube.
В PUBG появится аналог ГУЛАГа из Call of Duty: Warzone
Фото: СкриншотСкриншот
Во время матчей на Taego игрокам будет доступен ряд эксклюзивных механик. Одной из них является система Comeback BR. В рамках нее пользователи, погибшие во время первой фазы синей зоны, получат шанс вернуться в игру в третьей фазе, сразившись друг с другом. Кроме того, разработчики добавят на карту предмет Self AED, который позволит игрокам подняться самостоятельно после полной потери здоровья. Помимо этого, игроки смогут найти на Taego штурмовую винтовку K2, снайперскую винтовку Mk 12 и новый вид транспорта — Hyundai Pony Coupe.
Taego была анонсирована 16 июня. Масштаб новой карты составит 8x8 километров — как у Erangel и Miramar. Ожидается, что локация будет добавлена в PUBG вместе с патчем 12.2, который выйдет 7 июля на ПК и 15 июля на консолях.
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