В июльский «Отряд Fortnite» добавят экипировку Локи

Через пару дней в Fortnite добавят экипировку Локи — набор получат пользователи с действующей подпиской «Отряд Fortnite» 1 июля около 03:00 МСК.

В набор входят: экипировка Локи Лафейсона, его аксессуар — украшение на спину «Плащ Локи», сияющий жезл судьбы — кирка «Посох Локи», дельтаплан «Колесница Читаури» и загрузочный экран «Приветствие Локи».

Ну и, конечно, подписчики «Отряда Fortnite» получают доступ к свежему боевому пропуску, где игроков ждут в том числе Рик и Супермен, а также 1000 В-баксов.