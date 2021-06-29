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В июльский «Отряд Fortnite» добавят экипировку Локи

Игромания.руиещё 3
1 час назад
Через пару дней в Fortnite добавят экипировку Локи — набор получат пользователи с действующей подпиской «Отряд Fortnite» 1 июля около 03:00 МСК.
В июльский «Отряд Fortnite» добавят экипировку Локи
Фото: Игромания.руИгромания.ру
В набор входят: экипировка Локи Лафейсона, его аксессуар — украшение на спину «Плащ Локи», сияющий жезл судьбы — кирка «Посох Локи», дельтаплан «Колесница Читаури» и загрузочный экран «Приветствие Локи».
Ну и, конечно, подписчики «Отряда Fortnite» получают доступ к свежему боевому пропуску, где игроков ждут в том числе Рик и Супермен, а также 1000 В-баксов.
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