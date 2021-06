Последний заметный рост тайтлов для PS был зафиксирован в середине мая, когда подорожали Yakuza Kiwami, Persona 5: Ultimate Edition и прочие игры. В конце апреля стоимость одного из главных эксклюзивов для PlayStation — The Last of Us Part II — резко выросла с 4599 до 4999 рублей. Также в начале апреля обе версии PlayStation 5 подорожали на три тысячи рублей — до 49 990 и 40 990 рублей соответственно.