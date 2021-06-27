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Dota 2 ненадолго опередила CS:GO по количеству игроков онлайн

CyberSport.ru
11 часов назад
Вечером 27 июня Dota 2 впервые возглавила рейтинг Steam по текущему онлайну. Она опередила CS:GO, которая держала лидерство последние несколько лет.
Dota 2 опередила CS:GO по количеству игроков онлайн
Фото: ValveValve
Dota 2 находилась на первом месте недолго — вскоре её снова потеснила CS:GO. При этом дневной пиковый онлайн шутера от Valve также оказался больше, чем у MOBA — 782 тыс. пользователей против 735 тыс.
В ночь на 24 июня Valve выпустила ивент «Враждостояние» и боевой пропуск к нему. Среди наград Battle Pass оказались аркана на Spectre, для получения которой нужно достичь 330 уровня, и персона Dragon Knight в образе Дэвиона из аниме «DOTA: Кровь дракона», которую дают если прокачать боевой пропуск до 195 уровня.
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