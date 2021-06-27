Dota 2 опередила CS:GO по количеству игроков онлайн

Вечером 27 июня Dota 2 впервые возглавила рейтинг Steam по текущему онлайну. Она опередила CS:GO, которая держала лидерство последние несколько лет.

Фото: Valve Valve

Dota 2 находилась на первом месте недолго — вскоре её снова потеснила CS:GO. При этом дневной пиковый онлайн шутера от Valve также оказался больше, чем у MOBA — 782 тыс. пользователей против 735 тыс.