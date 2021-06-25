В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Team Fortress 2 обновила рекорд пикового онлайна

CyberSport.ru
2 часа назад
Шутер Team Fortress 2 обновил рекорд по пиковому онлайну. В ночь на 26 июня в игре находилось более 151 тыс. пользователей одновременно. Данные предоставил сервис SteamDB.
Team Fortress 2 обновила рекорд пикового онлайна
Фото: СкриншотСкриншот
Предыдущий лучший результат пикового онлайна был зафиксирован 30 ноября 2020 года. Тогда в Team Fortress одновременно играли 147 тыс. человек. С чем связано увеличение количества активных пользователей в шутере, неизвестно. Ранее Valve выпустила обновление с новым ящиком.
Team Fortress 2 вышла в 2007 году и получила массу положительных отзывов от критиков и геймеров. Как ранее заявил глава Valve Гейб Ньюэлл, студия продолжает работать над обновлениями для командного шутера.
Игры,Гейб Ньюэлл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители