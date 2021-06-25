Team Fortress 2 обновила рекорд пикового онлайна

Шутер Team Fortress 2 обновил рекорд по пиковому онлайну. В ночь на 26 июня в игре находилось более 151 тыс. пользователей одновременно. Данные предоставил сервис SteamDB.

Предыдущий лучший результат пикового онлайна был зафиксирован 30 ноября 2020 года. Тогда в Team Fortress одновременно играли 147 тыс. человек. С чем связано увеличение количества активных пользователей в шутере, неизвестно. Ранее Valve выпустила обновление с новым ящиком.