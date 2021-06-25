Игроки погрузятся в «Глубокие воды» в Call of Duty Mobile

Как нетрудно догадаться, сезон посвятят военно-морским историям, представив новое событие, оперативников, оружие, карты, моды, награды, класс в королевской битве и так далее.
Новое событие «Море стали» (Sea of Steel), где Призраки и бойцы Федерации будут захватывать точки на карте.
Бесплатный боевой пропуск разблокирует новый навык оперативника K9 на 14 уровне и винтовку CR-56 AMAX на 21-м.
Премиум-пропуск откроет доступ к бойцам Меррику и Охотнику за людьми из Call of Duty: Ghosts, а также чертежам оружия из той же Ghosts.
Три новых карты мультиплеера — Suldal Harbor, Docks и Aniyah Incursio.
Новый режим мультиплеера — более масштабная версия «Доминации» под названием Ground Mission с пятью точками захвата, где сражаются две команды по 10 человек. Другим режимом стала смесь Cranked и Kill Confirmed.