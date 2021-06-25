В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В пятом сезоне Call of Duty Mobile игроки погрузятся в «Глубокие воды»

Игромания.ру
1 час назад
Авторы Call of Duty Mobile объявили тематику грядущего пятого сезона — «Глубоководье» (Deep Water).
Игроки погрузятся в «Глубокие воды» в Call of Duty Mobile
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Как нетрудно догадаться, сезон посвятят военно-морским историям, представив новое событие, оперативников, оружие, карты, моды, награды, класс в королевской битве и так далее.
Новое событие «Море стали» (Sea of Steel), где Призраки и бойцы Федерации будут захватывать точки на карте.
  • Бесплатный боевой пропуск разблокирует новый навык оперативника K9 на 14 уровне и винтовку CR-56 AMAX на 21-м.
  • Премиум-пропуск откроет доступ к бойцам Меррику и Охотнику за людьми из Call of Duty: Ghosts, а также чертежам оружия из той же Ghosts.
  • Три новых карты мультиплеера — Suldal Harbor, Docks и Aniyah Incursio.
  • Новый режим мультиплеера — более масштабная версия «Доминации» под названием Ground Mission с пятью точками захвата, где сражаются две команды по 10 человек. Другим режимом стала смесь Cranked и Kill Confirmed.
Новый сезон стартует 29 июня в 3:00 МСК.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители