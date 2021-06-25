Раскрыты подробности нового сезона Fallout 76

Разработчики Fallout 76 из Bethesda Game Studios поделились подробностями пятого сезона «Побег из 42 века», который начнётся уже 7 июля вместе с выходом обновления «Власть стали».

В новом сезоне в игру вернётся К.Д. Инквелл, которая оказывается в мрачном будущем, населённом гибридами дельфинов и людей, именующими себя организацией M.I.N.D. Их главная цель — превратить последние остатки человечества в себе подобных.

Игроков снова ждёт 100 уровней наград: легендарные блоки, витрины для силовой брони, облики для силовой брони и оружия, коллектрон «Красная ракета», расходные предметы, предметы для C.A.M.P. и другое.

Однако в пятом сезоне повышать уровень можно будет бесконечно. Игроков, достигших 100 уровня, ждут новые особые испытания, наборы карт способностей, компоненты для изготовления легендарных предметов, расходные предметы, игровые предметы, атомы и другое.

Кроме того, до 28 июня (19:00 МСК) игроки будут получать вдвое больше очков S.C.O.R.E. за все пройденные ежедневные испытания, а с 29 июня по 6 июля (19:00 МСК) пройдёт очередная неделя дополнительных испытаний.