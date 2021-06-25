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Ubisoft существенно обновила движок Snowdrop ради игры по «Аватару»

MMO13
4 часа назад
Avatar: Frontiers of Pandora разрабатывается на движке Snowdrop, который использовался при создании Tom Clancy's The Division и Starlink: Battle for Atlas. Однако из-за того, что мир Avatar: Frontiers of Pandora отличается, разработчикам пришлось существенно обновить его, внеся в него улучшения. Именно о новых возможностях Snowdrop рассказал технический арт-директор Себастьян Линдофф в новом видео.
Ubisoft обновила движок Snowdrop ради игры по «Аватару»
Фото: MMO13MMO13
Чтобы передать красоту природы на Пандоре, студия расширила возможности движка. Игроки могут бродить по густым джунглям и летать высоко над поверхностью земли. Теперь разработчики могут показывать одновременно тысячи деталей на одном экране. Также были добавлены различные технологии, такие как объемные облака и трассировка лучей.
Ведущий нарративный дизайнер Алиса Ренделл рассказала о новой возможности движка, которая делает мир игры живее. Специальная система позволяет NPC понимать состояние мира и реагировать на поведение игрока, погоду, время суток и прочее.
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет в 2022 году наPC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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