Ubisoft обновила движок Snowdrop ради игры по «Аватару»

Avatar: Frontiers of Pandora разрабатывается на движке Snowdrop, который использовался при создании Tom Clancy's The Division и Starlink: Battle for Atlas. Однако из-за того, что мир Avatar: Frontiers of Pandora отличается, разработчикам пришлось существенно обновить его, внеся в него улучшения. Именно о новых возможностях Snowdrop рассказал технический арт-директор Себастьян Линдофф в новом видео.

Фото: MMO13 MMO13

Чтобы передать красоту природы на Пандоре, студия расширила возможности движка. Игроки могут бродить по густым джунглям и летать высоко над поверхностью земли. Теперь разработчики могут показывать одновременно тысячи деталей на одном экране. Также были добавлены различные технологии, такие как объемные облака и трассировка лучей.

Ведущий нарративный дизайнер Алиса Ренделл рассказала о новой возможности движка, которая делает мир игры живее. Специальная система позволяет NPC понимать состояние мира и реагировать на поведение игрока, погоду, время суток и прочее.