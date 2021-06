Ubisoft обновила движок Snowdrop ради игры по «Аватару»

Avatar: Frontiers of Pandora разрабатывается на движке Snowdrop, который использовался при создании Tom Clancy's The Division и Starlink: Battle for Atlas. Однако из-за того, что мир Avatar: Frontiers of Pandora отличается, разработчикам пришлось существенно обновить его, внеся в него улучшения. Именно о новых возможностях Snowdrop рассказал технический арт-директор Себастьян Линдофф в новом видео.