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Следующим персонажем в корейской версии Vindictus станет Danah

MMO13
5 часов назад
NCSOFT опубликовала мрачный синематик, представляющий нового героя Danah в Action MMO Vindictus. В нем мы можем увидеть особенности будущего класса, такие как: большая двуручная катана, возможность телепортации и атак с помощью магии ветра. Персонаж появится уже в следующем месяце. Напомним, что предыдущим архетипом также была девушка.
Следующим персонажем Vindictus в Корее станет Danah
Фото: MMO13MMO13
Vindictus — корейское представление о североевропейской культуре. На базе движка Source компания Nexon выпустила эту классическую MMORPG ещё в 2010 и до сих пор распространяет её по модели free-to-play. На то время игра обладала уникальной по красоте и детализации графикой, но и сегодня представляет собой яркий пример для подражания.
У Vindictus есть международная версия, но там стоит блок IP и поиграть из России без использования VPN не получится.
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