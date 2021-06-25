Следующим персонажем Vindictus в Корее станет Danah

NCSOFT опубликовала мрачный синематик, представляющий нового героя Danah в Action MMO Vindictus. В нем мы можем увидеть особенности будущего класса, такие как: большая двуручная катана, возможность телепортации и атак с помощью магии ветра. Персонаж появится уже в следующем месяце. Напомним, что предыдущим архетипом также была девушка.

Фото: MMO13 MMO13

Vindictus — корейское представление о североевропейской культуре. На базе движка Source компания Nexon выпустила эту классическую MMORPG ещё в 2010 и до сих пор распространяет её по модели free-to-play. На то время игра обладала уникальной по красоте и детализации графикой, но и сегодня представляет собой яркий пример для подражания.