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Открыт предзаказ на кооп-шутер Aliens: Fireteam Elite во вселенной «Чужих»

MMO13
6 часов назад
В цифровых магазинах открылся предварительный заказ на кооперативный шутер от третьего лица с элементами выживания Aliens: Fireteam Elite, ранее известный под названием Aliens: Fireteam. На выбор доступны два издания:
Открыт предзаказ на кооп-шутер Aliens: Fireteam Elite
Фото: MMO13MMO13
Стандартное (1599 — Steam, 3219 — PlayStation Store, $39.99 — Microsoft Store)
Базовая версия игры
Deluxe (2749 — Steam, 5359 — PlayStation Store, $69.99 — Microsoft Store)
Игра
Набор Endeavor Veteran Pack с косметическими предметами
Пропуск Endeavor Pass, включающий в себя четырьмя дополнительных набора с косметическими предметами, которые выйдут позже
В качестве бонуса за предварительный заказ любого издания пользователи также получат в награду набор закаленного морпеха, в который входят бандана, цвет оружия «цифровой красный камуфляж», 3 оружейные наклейки и шуточная эмоция «Грудолом».
Aliens: Fireteam является кооперативным шутером с видом от третьего лица и элементами выживания, действия которого разворачиваются спустя 23 года после событий оригинальной трилогии фильмов. Играть предстоит за морпехов колонии, несущих службу на борту корабля Endeavor. Всего для прохождения будут доступны четыре компании, в ходе которых придется сразиться с более чем 20 типами существ, в том числе 11 ксеноморфами.
Игры,Microsoft,
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