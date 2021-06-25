Открыт предзаказ на кооп-шутер Aliens: Fireteam Elite

В цифровых магазинах открылся предварительный заказ на кооперативный шутер от третьего лица с элементами выживания Aliens: Fireteam Elite, ранее известный под названием Aliens: Fireteam. На выбор доступны два издания:

Фото: MMO13 MMO13

Стандартное (1599 — Steam, 3219 — PlayStation Store, $39.99 — Microsoft Store)

Базовая версия игры

Deluxe (2749 — Steam, 5359 — PlayStation Store, $69.99 — Microsoft Store)

Игра

Набор Endeavor Veteran Pack с косметическими предметами

Пропуск Endeavor Pass, включающий в себя четырьмя дополнительных набора с косметическими предметами, которые выйдут позже

В качестве бонуса за предварительный заказ любого издания пользователи также получат в награду набор закаленного морпеха, в который входят бандана, цвет оружия «цифровой красный камуфляж», 3 оружейные наклейки и шуточная эмоция «Грудолом».