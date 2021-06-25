В Steam началась летняя распродажа

Valve запустила масштабную летнюю распродажу 2021 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam. До 8 июля, 20:00 по московскому времени, пользователи могут приобрести тысячи игр по сниженным ценам. Вот некоторые свежие проекты, участвующие в акции:
Cyberpunk 2077 — 1399 рублей
Sea of Thieves — 485 рублей
Forza Horizon 4 — 542 рубля
Sekiro: Shadows Die Twice — 999 рублей
Star Wars Jedi: Fallen Order — 999 рублей
The Elder Scrolls Online — 319 рублей
Death Stranding — 1399 рублей
Final Fantasy XIV (полное издание) — 1108,80 рублей
A Plague Tale: Innocence — 374 рубля
Во время распродажи игроки смогу прочитать небольшую интерактивную игру с возможностью выбирать варианты действий. В качестве награды за каждый выбор вы станете получать стикеры.