В Steam началась летняя распродажа

Valve запустила масштабную летнюю распродажу 2021 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam. До 8 июля, 20:00 по московскому времени, пользователи могут приобрести тысячи игр по сниженным ценам. Вот некоторые свежие проекты, участвующие в акции: