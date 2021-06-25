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В Steam началась летняя распродажа 2021

MMO13
7 часов назад
Valve запустила масштабную летнюю распродажу 2021 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam. До 8 июля, 20:00 по московскому времени, пользователи могут приобрести тысячи игр по сниженным ценам. Вот некоторые свежие проекты, участвующие в акции:
В Steam началась летняя распродажа
Фото: MMO13MMO13
Cyberpunk 2077 — 1399 рублей
Sea of Thieves — 485 рублей
Forza Horizon 4 — 542 рубля
Sekiro: Shadows Die Twice — 999 рублей
Valheim — 391 рубль
Star Wars Jedi: Fallen Order — 999 рублей
The Elder Scrolls Online — 319 рублей
Fallout 76 — 428 рублей
Death Stranding — 1399 рублей
Final Fantasy XIV (полное издание) — 1108,80 рублей
Black Desert — 35 рублей
A Plague Tale: Innocence — 374 рубля
Outriders — 1299 рублей
Во время распродажи игроки смогу прочитать небольшую интерактивную игру с возможностью выбирать варианты действий. В качестве награды за каждый выбор вы станете получать стикеры.
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