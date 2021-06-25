В Borderlands 3 появился кроссплей

Создатели Borderlands 3 объявили, что со свежим обновлением в игре появился кроссплей — точнее, на PC, Mac, Xbox и Stadia. Да, PlayStation в сделку не входит, о чём сообщили ещё в мае.Издатель 2K Games попросил отключить эту возможность на консолях Sony, видимо, чтобы не пришлось платить компании при снижении доли оборота на PlayStation.
А ещё реализовали бесконечные сезонные события (играть в «Кровавый урожай», «День разбитых сердец» и «Месть картелей» можно когда угодно, спасибо дополнительной возможности в главном меню).