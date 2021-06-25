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В Borderlands 3 появился кроссплей — везде, кроме PlayStation

Игромания.ру
3 часа назад
Создатели Borderlands 3 объявили, что со свежим обновлением в игре появился кроссплей — точнее, на PC, Mac, Xbox и Stadia. Да, PlayStation в сделку не входит, о чём сообщили ещё в мае.Издатель 2K Games попросил отключить эту возможность на консолях Sony, видимо, чтобы не пришлось платить компании при снижении доли оборота на PlayStation.
В Borderlands 3 появился кроссплей
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Кроме того, в Borderlands 3 вновь повысили максимальный уровень (до 72) и запустили событие The Revengence of Revenge of the Cartels со своими наградами.
А ещё реализовали бесконечные сезонные события (играть в «Кровавый урожай», «День разбитых сердец» и «Месть картелей» можно когда угодно, спасибо дополнительной возможности в главном меню).
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