В Borderlands 3 появился кроссплей

Создатели Borderlands 3 объявили, что со свежим обновлением в игре появился кроссплей — точнее, на PC, Mac, Xbox и Stadia. Да, PlayStation в сделку не входит, о чём сообщили ещё в мае.Издатель 2K Games попросил отключить эту возможность на консолях Sony, видимо, чтобы не пришлось платить компании при снижении доли оборота на PlayStation.