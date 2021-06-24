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Во всех играх Riot Games скоро стартует событие «Стражи света»

Игромания.ру
4 часа назад
Компания Riot Games объявила, что 8 июля начнёт масштабное глобальное событие «Стражи света». Оно пройдёт во всех играх компании: League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и Valorant.
Во всех играх Riot Games стартует событие «Стражи света»
Фото: Riot GamesRiot Games
Сюжет события «Стражи света» продолжает историю о возвращении падшего короля, начатую в январе в кинематографическом ролике «Погибель». В её ходе игроки League of Legends уже познакомились с чемпионами Виего, Гвен и другими. А вскоре к их ростеру присоединится Своевольный страж Акшан, его представят позже.
Подробности о том, что ждёт поклонников миров Riot Games в ходе глобального события, будут опубликованы в ближайшие недели на официальном сайте и в социальных сетях компании.
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