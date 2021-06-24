Во всех играх Riot Games стартует событие «Стражи света»

Компания Riot Games объявила, что 8 июля начнёт масштабное глобальное событие «Стражи света». Оно пройдёт во всех играх компании: League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics и Valorant.

Фото: Riot Games Riot Games

Сюжет события «Стражи света» продолжает историю о возвращении падшего короля, начатую в январе в кинематографическом ролике «Погибель». В её ходе игроки League of Legends уже познакомились с чемпионами Виего, Гвен и другими. А вскоре к их ростеру присоединится Своевольный страж Акшан, его представят позже.