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Игроки Call of Duty: Warzone нашли убивающую дверь

Игромания.руиещё 1
7 часов назад
Пользователь Reddit под ником Rxelik обнаружил в Call of Duty: Warzone дверь, которая убивает, если к ней прикоснуться.Дверь расположена на складе в соленых шахтах и убивает всех игроков. При этом дверь перекрыта балкой, которая не позволяет её открыть.
Игроки Call of Duty: Warzone нашли убивающую дверь
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игроки предполагают, что баг мог появиться со стартом четвёртого сезона. Вместе с ним в королевской битве появились красные двери, которые практически мгновенно перемещают игроков в различные места карты.
Пока разработчики из студии Raven не прокомментировали ситуацию.
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