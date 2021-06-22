Игроки Call of Duty: Warzone нашли убивающую дверь

Пользователь Reddit под ником Rxelik обнаружил в Call of Duty: Warzone дверь, которая убивает, если к ней прикоснуться.Дверь расположена на складе в соленых шахтах и убивает всех игроков. При этом дверь перекрыта балкой, которая не позволяет её открыть.
Игроки предполагают, что баг мог появиться со стартом четвёртого сезона. Вместе с ним в королевской битве появились красные двери, которые практически мгновенно перемещают игроков в различные места карты.
Пока разработчики из студии Raven не прокомментировали ситуацию.