На сайте League of Legends запущен секретный квест

Разработчики MOBA League of Legends решили подогреть интерес к выходу следующего крупного обновления. На официальном сайте был запущен секретный онлайн-квест, связанный с Погибелью и падшим королем Виего.

Фото: MMO13 MMO13

На сайте вы можете попытаться решить загадку, которая позволит добраться до важной информации. Подробностями Riot Games не спешит делиться, так что включайте свои навыки сыщика и вперед на поиски улик!