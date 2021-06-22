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На официальном сайте League of Legends запущен секретный квест, связанный с Погибелью и Виего

MMO13
22 июня 2021
Разработчики MOBA League of Legends решили подогреть интерес к выходу следующего крупного обновления. На официальном сайте был запущен секретный онлайн-квест, связанный с Погибелью и падшим королем Виего.
На сайте League of Legends запущен секретный квест
Фото: MMO13MMO13
На сайте вы можете попытаться решить загадку, которая позволит добраться до важной информации. Подробностями Riot Games не спешит делиться, так что включайте свои навыки сыщика и вперед на поиски улик!
Имейте в виду, что решить данную головоломку необходимо до 22 июля, 19:00 по московскому времени. Если вам удастся это сделать, то вы получите кое-какие награды.
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