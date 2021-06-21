No Place for Bravery выйдет на Nintendo Switch в конце года

Независимая бразильская студия Glitch Factory при поддержке издательства Ysbryd Games назвала дату релиза двухмерной ролевой игры с видом сверху No Place for Bravery. Как и было заявлено ранее, премьера на Nintendo Switch и в Steam состоится в 2021 году, но лишь в четвёртом квартале. Точная дата пока не определена.

Мир No Place for Bravery основан на скандинавской мифологии, его фантастический мир Дьюр захвачен и наполовину разрушен титанами. Наш главный герой, бывший солдат Торн, давно не ввязывается в сражения. Но тут он узнаёт, что его пропавшая дочь жива, и отправляется на поиски.