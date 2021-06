Dungeons & Dragons: Dark Alliance оценили ниже, чем Biomutant

Релиз онлайнового кооперативного боевика Dungeons & Dragons: Dark Alliance состоится только завтра, но первые обзоры игры уже появились в сети. И они разочаровывают: критики оценили проект Wizards of the Coast и Tuque Games на 59 баллов по версии Metacritic. Средний бал прессы оказался ниже, чем в случае с недавней премьерой Biomutant: постапокалиптическая ролёвка заработала 66 баллов. Dungeons & Dragons: Dark Alliance практически напарывается на собственный меч. Одиночный режим в лучшем случае посредственный, трофеи скучные, а бои часто спотыкаются из-за небольших, но важных неполадок. Игру на каждом шагу преследует легион проблем и грозит в любой момент всё обрушить. Во всех этих аспектах Dark Alliance должна ждать участь посредственной видеоигры. Однако Tuque Games, похоже, выбросили 20 в спасброске, потому что ни один из этих провалов не губит игру. К бою надо привыкнуть, а собрать группу сложнее, чем следовало бы, но тем не менее Dark Alliance остается увлекательным приключением от начала до конца. Attack of the Fanboy Сложно найти причину заплатить целых 40 долларов за игру, которая пытается привлечь аудиторию громкой лицензией, при этом никак не оправдывая Dungeons & Dragons в названии. Со слабым сюжетом, отсутствием развития персонажа, однообразным игровым процессом и кучей сломанного или вынесенного в платные дополнения контента, Dark Alliance выглядит скорее как незавершенная попытка, чем как крепкое приключение. Windows Central Существует практика рекомендовать посредственные игры узкому кругу самых преданных фанатов. Но мне кажется, что поклонники Дзирта и компании возненавидят эту игру даже больше, чем непосвященные. Спасает её то, что Dark Alliance включена в Game Pass, поэтому можно будет бесплатно проверять время от времени, как у неё дела. Под горой проблем похоронена интересная игра, просто мы вряд ли увидим её в ближайшее время. The Gamer В Steam Dungeons & Dragons: Dark Alliance можно купить за 2000 рублей, улучшенное издание обойдётся в 3085 рублей. В магазине PlayStation игра стоит 2849 или 4279 рублей. https://www.igromania.ru/news/106216/Atlus_predstavila_premium-izdanie_Shin_Megami_Tensei_V.html Больше на Игромании Atlus представила премиум-издание Shin Megami Tensei V К Dungeons & Dragons: Dark Alliance выпустили синематик в духе Лероя Дженкинса Терабайт, приди! Обзор SSD WD Blue SN550 и Black SN850 на PCIe 3.0 и 4.0