Despotism 3k выпустят на PlayStation 26 июня

Студия Konfa Games объявила, что рогалик с менеджментом ресурсов Despotism 3k выйдет на консолях PlayStation при содействии издательства OverGamez. Игра уже доступна на РС, Nintendo Switch и мобильных устройствах, в Steam она получает очень положительные отзывы.

Действие Despotism 3k происходит в мире, в котором человечество порабощено искусственным интеллектом. И мы выступаем на его стороне, пытаясь с помощью покорных людей добывать энергию для империи.