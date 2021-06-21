Despotism 3k выпустят на PlayStation 26 июня

Студия Konfa Games объявила, что рогалик с менеджментом ресурсов Despotism 3k выйдет на консолях PlayStation при содействии издательства OverGamez. Игра уже доступна на РС, Nintendo Switch и мобильных устройствах, в Steam она получает очень положительные отзывы.
Действие Despotism 3k происходит в мире, в котором человечество порабощено искусственным интеллектом. И мы выступаем на его стороне, пытаясь с помощью покорных людей добывать энергию для империи.
Разобраться в правилах Despotism 3k несложно, порог вхождения в игру низок. Но обилие механизмов и возможностей позволяет совершенствоваться практически бесконечно. А система случайных событий делает каждое прохождение не похожим на другие.