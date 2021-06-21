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Despotism 3k выпустят на PlayStation 26 июня

Игромания.ру
11 часов назад
Студия Konfa Games объявила, что рогалик с менеджментом ресурсов Despotism 3k выйдет на консолях PlayStation при содействии издательства OverGamez. Игра уже доступна на РС, Nintendo Switch и мобильных устройствах, в Steam она получает очень положительные отзывы.
Despotism 3k выпустят на PlayStation 26 июня
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Действие Despotism 3k происходит в мире, в котором человечество порабощено искусственным интеллектом. И мы выступаем на его стороне, пытаясь с помощью покорных людей добывать энергию для империи.
Разобраться в правилах Despotism 3k несложно, порог вхождения в игру низок. Но обилие механизмов и возможностей позволяет совершенствоваться практически бесконечно. А система случайных событий делает каждое прохождение не похожим на другие.
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