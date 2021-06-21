Названы отличия Cyberpunk 2077 на ПК и PlayStation

В версии игры Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 улучшилась производительность, но снизилось количество NPC. Это следует из опубликованной на YouTube записи новой версии тайтла.

Запись геймплея обновленной версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 появилась на канале Deep. На видео неизвестный автор показал, как изменилась игра с момента, когда ее вернули в магазин PlayStation Store. В ролике можно увидеть, как игрок передвигается по городу Найт-сити на различных транспортных средствах и взаимодействует с NPC (Non-Player Character, неигровой персонаж).

Зрители видео, которое за несколько дней собрало более 150 комментариев, отметили улучшение производительности тайтла на приставке Sony прошлого поколения. Также пользователи заметили отличия между консольной версией игры и ПК-релиза.

В первую очередь геймерам бросилось в глаза минимальное количество NPC на улицах города. «Боже мой, они убрали всех персонажей из игры», — удивился комментатор под ником minipiwi. Пользователь gabo.avi пошутил, что ради производительности игры разработчики удалили почти всех NPC — это выглядит так, словно в Найт-сити ввели коронавирусные ограничения. «Пять миллионов граждан проживали здесь, а теперь это город-призрак», — заметил FreakxxX1987.