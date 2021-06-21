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Tekken X Street Fighter официально отменён

Игромания.ру
11 часов назад
Продюсер Tekken Кацухиро Харада рассказал, что файтинг Tekken X Street Fighter официально отменён — на момент закрытия проекта работа над ним были закончена на 30%.
Tekken X Street Fighter официально отменён
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Как отмечает Харада, он хотел бы показать наработки — модели героев получились отличными. Однако права на Street Fighter принадлежат Capcom, а выпускать контент без их согласия попросту невозможно. О причинах отмены файтинга разработчик ничего не сказал.
Несколько лет назад Харада отмечал, что поддержка Tekken 7 после релиза оказалась настолько финансово успешной, что теперь очень сложно оправдать выпуск новой части.
По крайней мере, пока седьмая часть продаётся настолько хорошо. Tekken 7 вышла летом 2017 года, а к марту 2021-го аудитория файтинга превысила 7 млн человек. Tekken X Street Fighter анонсировали вместе со Street Fighter X Tekken в 2010 году. Особенностью обеих игр стало использование собственных механик, но с дополнительными персонажами из серии партнёров. Игра Capcom при этом вышла уже в 2012 году.
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