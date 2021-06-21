Продюсер Tekken Кацухиро Харада рассказал, что файтинг Tekken X Street Fighter официально отменён — на момент закрытия проекта работа над ним были закончена на 30%.

Как отмечает Харада, он хотел бы показать наработки — модели героев получились отличными. Однако права на Street Fighter принадлежат Capcom, а выпускать контент без их согласия попросту невозможно. О причинах отмены файтинга разработчик ничего не сказал.

Несколько лет назад Харада отмечал, что поддержка Tekken 7 после релиза оказалась настолько финансово успешной, что теперь очень сложно оправдать выпуск новой части.