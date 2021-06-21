NieR Automata вскоре может лишиться Denuvo

Со страницы NieR: Automata в Steam несколько часов назад пропало упоминание защиты Denuvo — скорее всего, совсем скоро выйдет обещанный патч с исправлением множества ошибок, а вместе с этим и уберут DRM.
Denuvo остаётся спорной в кругах игроков, которые недовольны влиянием защиты на производительность в играх — судя по многочисленным тестам, DRM забирает часть мощностей процессора, из-за чего в играх могут возникать подвисания и снижаться уровень стабильности.
NieR: Automata вышла больше четырёх лет назад, однако на PC всё это время оставалось множество проблем — Square Enix так и не исправила их, однако после выхода NieR Relicant, где также много схожих проблем, издатель пообещал обновить и «Автомату».