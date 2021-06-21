NieR Automata вскоре может лишиться Denuvo

Со страницы NieR: Automata в Steam несколько часов назад пропало упоминание защиты Denuvo — скорее всего, совсем скоро выйдет обещанный патч с исправлением множества ошибок, а вместе с этим и уберут DRM.

Denuvo остаётся спорной в кругах игроков, которые недовольны влиянием защиты на производительность в играх — судя по многочисленным тестам, DRM забирает часть мощностей процессора, из-за чего в играх могут возникать подвисания и снижаться уровень стабильности.