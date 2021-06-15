Демоверсию Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins починили

На выставке E3 2021 компания Square Enix анонсировала ролевой боевик Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, но в день анонса на PlayStation 5 появилась демоверсия игры, которая не запустилась из-за ошибки о повреждённых данных.
Теперь авторы рассказали, что выявили и решили причины проблемы — сейчас демо наконец работает. Изначально пробная версия должна была быть доступна до 24 июня. Возможно, из-за возникшей ошибки пробный период продлят.
Напомним, что разработкой Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin занимается студия Team Ninja (Ninja Gaiden и Nioh). Релиз ролевого боевика запланирован в 2022 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.