Демоверсию Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins починили

На выставке E3 2021 компания Square Enix анонсировала ролевой боевик Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, но в день анонса на PlayStation 5 появилась демоверсия игры, которая не запустилась из-за ошибки о повреждённых данных.

Теперь авторы рассказали, что выявили и решили причины проблемы — сейчас демо наконец работает. Изначально пробная версия должна была быть доступна до 24 июня. Возможно, из-за возникшей ошибки пробный период продлят.