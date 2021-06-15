Cyberpunk 2077 вернется в PlayStation Store

Twitter-аккаунт PlayStation Game Size обратил внимание, что на странице Cyberpunk 2077 в PlayStation Store появилась возможность добавить игру в список желаемого. Как отмечает IGN, также игру можно найти в поиске по названию.

Это может означать, что скоро Cyberpunk 2077 вернётся в магазин Sony.

Напомним, что Cyberpunk 2077 удалили из PS Store через неделю после релиза. Всё это время все обладатели игры могли вернуть деньги, однако уже 18 июня Sony закроет страницу для возврата средств.