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Cyberpunk 2077, похоже, возвращается в PlayStation Store

Игромания.ру
19 часов назад
Twitter-аккаунт PlayStation Game Size обратил внимание, что на странице Cyberpunk 2077 в PlayStation Store появилась возможность добавить игру в список желаемого. Как отмечает IGN, также игру можно найти в поиске по названию.
Cyberpunk 2077 вернется в PlayStation Store
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Это может означать, что скоро Cyberpunk 2077 вернётся в магазин Sony.
Напомним, что Cyberpunk 2077 удалили из PS Store через неделю после релиза. Всё это время все обладатели игры могли вернуть деньги, однако уже 18 июня Sony закроет страницу для возврата средств.
Ранее глава PlayStation Джим Райан назвал удаление Cyberpunk 2077 из PS Store «сложным, но нужным шагом».
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