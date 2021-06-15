Опубликован кинематографический трейлер ELEX II

Согласно материалу журналистов, ELEX II представляет собой эволюционное развитие идей и механик первой части — здесь будут сходий открытиый мир, битвы и повествование. Но будет хватать и нового — например, можно будет летать с реактивным ранцем, словно вы Железный человек! В новинке не будет импорта сохранений из первой части, герой начнёт «с нуля», и нам предстоит его заново прокачивать. При этом в ELEX II будет наибольшее число диалогов и самый масштабный сюжет из всех игр Piranha Bytes — прохождение может занять в среднем 60 часов. И да, в ELEX II, как и в первой части, будут свои компаньоны, а разработчики обещают, что перед игроками не раз будет вставать тяжёлый выбор со своими последствиями. ELEX II планируют выпустить уже в скором времени на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и PC.