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Утечка: опубликован кинематографический трейлер ELEX II

Игромания.ру
20 часов назад
В сети благодаря немецкому изданию gamestar появился первый кинематографический трейлер ELEX II.
Опубликован кинематографический трейлер ELEX II
Фото: ELEX IIELEX II
Главным героем ролевой игры Piranha Bytes вновь станет Джакс, которому предстоит объединить фракции (их точно будет больше трёх) в опустошённом мире и противостоять новой угрозе. А в самом ролике демонстрируются разные персонажи, снаряжение, оружие и, конечно же, жестокие сражения — и всё под динамичную музыку.
Согласно материалу журналистов, ELEX II представляет собой эволюционное развитие идей и механик первой части — здесь будут сходий открытиый мир, битвы и повествование. Но будет хватать и нового — например, можно будет летать с реактивным ранцем, словно вы Железный человек! В новинке не будет импорта сохранений из первой части, герой начнёт «с нуля», и нам предстоит его заново прокачивать. При этом в ELEX II будет наибольшее число диалогов и самый масштабный сюжет из всех игр Piranha Bytes — прохождение может занять в среднем 60 часов. И да, в ELEX II, как и в первой части, будут свои компаньоны, а разработчики обещают, что перед игроками не раз будет вставать тяжёлый выбор со своими последствиями. ELEX II планируют выпустить уже в скором времени на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и PC.
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