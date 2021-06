Демоверсию Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins скоро починят

На выставке E3 2021 компания Square Enix анонсировала ролевой боевик Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. В день анонса на PlayStation 5 появилась демоверсия игры, которая не запустилась из-за ошибки о повреждённых данных. Теперь авторы рассказали, что выявили причину проблемы, поэтому скоро она должна быть решена. Изначально пробная версия должна была быть доступна до 24 июня. Возможно, из-за возникшей ошибки пробный период продлят. Напомним, что разработкой Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin занимается студия Team Ninja (Ninja Gaiden и Nioh). Релиз ролевого боевика запланирован в 2022 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Больше на Игромании Cyberpunk 2077, похоже, возвращается в PlayStation Store Авторы Black Ops Cold War и Warzone поделились подробностями 4 сезона River City Girls 2 анонсирована для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC