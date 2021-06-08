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Авторы Genshin Impact показали двух новых персонажей

Игромания.ру
7 часов назад
Разработчики из студии miHoYo показали двух новых персонажей для экшен-RPG Genshin Impact.
Авторы Genshin Impact показали двух новых персонажей
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Первой стала пятизвёздная лучница Yoimiya, использующая элемент Пиро (огонь), а второй — четырёхзвёздная Sayu, которая использует элемент Анемо (воздух) и, по слухам, получит целительные способности. Подробности персонажей пока держатся в секрете.
Предполагается, что Yoimiya и Sayu появятся в игре вместе с выходом обновления 1.7. Релиз обновления ожидается в конце июля, если разработчики будут придерживаться своего шестинедельного графика. Ранее авторы не показывали новых персонажей так рано.
Напомним, что обновление 1.6 выйдет уже завтра, 9 июня. Среди главных нововведений регион Инадзума, откуда происходят Yoimiya и Sayu, и персонаж по имени Каэдэхара Кадзуха. Также на этой неделе Genshin Impact доберётся до Epic Games Store.
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