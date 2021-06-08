Авторы Genshin Impact показали двух новых персонажей

Разработчики из студии miHoYo показали двух новых персонажей для экшен-RPG Genshin Impact.

Первой стала пятизвёздная лучница Yoimiya, использующая элемент Пиро (огонь), а второй — четырёхзвёздная Sayu, которая использует элемент Анемо (воздух) и, по слухам, получит целительные способности. Подробности персонажей пока держатся в секрете.

Fireworks are the highlight of the festival, and Yoimiya is Inazuma's best pyrotechnician. Every display she planned turns out fabulously. —Kamisato Ayaka



Yoimiya Frolicking Flames

Owner of Naganohara Fireworks

Pyro

Carassius Auratus#GenshinImpact pic.twitter.com/s2Tmi02dIl— Paimon (@GenshinImpact) June 7, 2021

Are you in a hurry to find Sayu? She is usually hiding in the trees in the afternoons. I have my own ways of finding her, so let me know if you need help. —Kamisato Ayato



Sayu Mujina Ninja

Shiyuumatsu-Ban's Resident Ninja

Anemo

Nyctereutes Minor#GenshinImpact pic.twitter.com/NW9uTDZlNq— Paimon (@GenshinImpact) June 7, 2021

Предполагается, что Yoimiya и Sayu появятся в игре вместе с выходом обновления 1.7. Релиз обновления ожидается в конце июля, если разработчики будут придерживаться своего шестинедельного графика. Ранее авторы не показывали новых персонажей так рано.