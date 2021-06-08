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В Tower of Fantasy переработали интерфейс и добавили постапокалиптический фильтр графики

MMO13
5 часов назад
После окончания закрытого бета-тестирования Action RPG Tower of Fantasy разработчики не сидели без дела. Команда полностью переработала пользовательский интерфейс, и теперь он должен стать не только красивее, но и удобнее.
В Tower of Fantasy переработали интерфейс
Фото: MMO13MMO13
Ниже расположены изображения с новым интерфейсом. Как вы можете заметить, многие круглые элементы были заменены на гексы. Поменялись инвентарь и некоторые пункты меню, а также появилась возможность самостоятельно кастомизировать интерфейс. Кроме того, специально для тех, кому не хватало ощущения постапокалипсиса, разработчики добавили новый графический фильтр (примеры в самом конце).
Стоит отметить, что скриншоты сделаны с мобильного устройства, но, скорее всего, на ПК игра будет выглядеть примерно так же.
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