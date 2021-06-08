В Tower of Fantasy переработали интерфейс

После окончания закрытого бета-тестирования Action RPG Tower of Fantasy разработчики не сидели без дела. Команда полностью переработала пользовательский интерфейс, и теперь он должен стать не только красивее, но и удобнее.

Фото: MMO13 MMO13

Ниже расположены изображения с новым интерфейсом. Как вы можете заметить, многие круглые элементы были заменены на гексы. Поменялись инвентарь и некоторые пункты меню, а также появилась возможность самостоятельно кастомизировать интерфейс. Кроме того, специально для тех, кому не хватало ощущения постапокалипсиса, разработчики добавили новый графический фильтр (примеры в самом конце).