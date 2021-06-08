Показаны 13 минут игрового процесса Sable

В ходе мероприятия Summer of Gaming студия Shedworks и издательство Raw Fury показали фрагмент прохождения Sable. В течение тринадцати минут мы можем видеть странный мир, в котором обитает наша героиня, Сэйбл, её возможности и её односельчан.

Путешествия по пустыне на мотоцикле остались, и на наших глазах Сэйбл как раз получает доступ к своему первому ховербайку, продемонстрировав, что способна справиться с управлением. Но изучать постройки в пустыне и раскрывать секреты мира её предстоит пешком — или с помощью глайдера.