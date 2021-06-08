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В ходе Summer of Gaming 2021 показали 13 минут игрового процесса Sable

Игромания.ру
4 часа назад
Ещё в 2018 году независимая лондонская студия Shedworks анонсировала свой новый проект, аркаду Sable. Путешествие по бескрайней пустыне на фантастическом ховербайке собирались выпустить в 2019 году. Однако точной даты релиза у игры всё ещё нет.
Показаны 13 минут игрового процесса Sable
Фото: Игромания.руИгромания.ру
В ходе мероприятия Summer of Gaming студия Shedworks и издательство Raw Fury показали фрагмент прохождения Sable. В течение тринадцати минут мы можем видеть странный мир, в котором обитает наша героиня, Сэйбл, её возможности и её односельчан.
Путешествия по пустыне на мотоцикле остались, и на наших глазах Сэйбл как раз получает доступ к своему первому ховербайку, продемонстрировав, что способна справиться с управлением. Но изучать постройки в пустыне и раскрывать секреты мира её предстоит пешком — или с помощью глайдера.
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