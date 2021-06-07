Создатели Alex Kidd in Miracle World DX изменили дату релиза

В апреле студия Jankenteam и издательство Merge Games объявили, что ремейк классического платформера Alex Kidd in Miracle World выйдет 24 июня. Теперь же их планы изменились, но в лучшую сторону: познакомиться с обновлённой версией можно будет уже 22 июня.Alex Kidd in Miracle World изначально вышла на Sega Master System в 1986 году, более тридцати лет назад. Игроки, знакомые с оригиналом, легко узнают классические локации, тем более что разработчики предусмотрели возможность переключаться в пиксельный вид.
Фото: Игромания.ру Игромания.ру
Тем не менее Alex Kidd in Miracle World DX — улучшенная версия, для которой нарисовали фоны в высоком разрешении и создали современные анимации. К тому же создатели ремейка добавили новые, невиданные ранее локации.
Alex Kidd in Miracle World DX выходит на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Для неё также готовят улучшенные коробочные издания Signature Edition.