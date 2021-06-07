Создатели Alex Kidd in Miracle World DX изменили дату релиза

В апреле студия Jankenteam и издательство Merge Games объявили, что ремейк классического платформера Alex Kidd in Miracle World выйдет 24 июня. Теперь же их планы изменились, но в лучшую сторону: познакомиться с обновлённой версией можно будет уже 22 июня.Alex Kidd in Miracle World изначально вышла на Sega Master System в 1986 году, более тридцати лет назад. Игроки, знакомые с оригиналом, легко узнают классические локации, тем более что разработчики предусмотрели возможность переключаться в пиксельный вид.