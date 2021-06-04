Появились первые скриншоты Battlefield 6

Аккаунт игр серии Battlefield разослал подписчикам странное сообщение, которое, как предполагается, намекает на сюжет будущей игры франшизы. Об этом 4 июня сообщает портал Screen Rant.

Фото: ИА Regnum ИА Regnum

Пользователи Twitter получили изображение, на котором видна только часть текста. Однако им достаточно быстро удалось найти отсутствующие фрагменты, чтобы прочесть сообщение полностью. Автор письма «с тяжёлым сердцем» раскрывает читателям правду о том, что они не могут вернуться домой, потому что у них нет этого дома, и спрашивает их, могут ли они принять свою судьбу, и осмелятся ли «бороться за лучший мир».

В конце сообщения он заявляет, что тем, кого он представляет, нужны люди, которые «могут стрелять из пистолета», «лечить раны» и «создавать хаос», и даже те, кто всего этого делать не умеет. «Война — единственный путь домой», — такими словами заканчивается письмо.