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Разработчики Battlefield VI разослали геймерам загадочное сообщение

ИА Regnumиещё 3
3 часа назад
Аккаунт игр серии Battlefield разослал подписчикам странное сообщение, которое, как предполагается, намекает на сюжет будущей игры франшизы. Об этом 4 июня сообщает портал Screen Rant.
Появились первые скриншоты Battlefield 6
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Пользователи Twitter получили изображение, на котором видна только часть текста. Однако им достаточно быстро удалось найти отсутствующие фрагменты, чтобы прочесть сообщение полностью. Автор письма «с тяжёлым сердцем» раскрывает читателям правду о том, что они не могут вернуться домой, потому что у них нет этого дома, и спрашивает их, могут ли они принять свою судьбу, и осмелятся ли «бороться за лучший мир».
В конце сообщения он заявляет, что тем, кого он представляет, нужны люди, которые «могут стрелять из пистолета», «лечить раны» и «создавать хаос», и даже те, кто всего этого делать не умеет. «Война — единственный путь домой», — такими словами заканчивается письмо.
Ранее компания Electronic Arts объявила, что официально представит игру Battlefield VI 6 июня 2021 года. Ожидается, что действие новой игры серии будет происходить в недалёком будущем.
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