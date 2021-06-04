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Полное прохождение первого группового подземелья в Black Desert

MMO13
5 часов назад
На серверах корейской версии MMORPG Black Desert стало доступно первое групповое подземелье под названием Атораксион. Ролики с геймплеем не заставили себя долго ждать, так что публикуем один из них, демонстрирующий полное прохождение. Предлагаем посмотреть и вместе обсудить это долгожданное нововведение, о котором просило множество игроков.
В Black Desert стало доступно подземелье Атораксион
Фото: MMO13MMO13
Если вы пропустили анонс, то напомним, что подземелье Атораксион состоит из четырех частей, которые планируется добавлять постепенно. В ролике ниже показана пустынная локация Ваамакия — именно она станет доступна в первую очередь на основных серверах этим летом.
Как уточняют разработчики, Атораксион хоть и является подземельем, его размеры сопоставимы с целым регионом. Нам обещают правильный баланс между сражениями, головоломками и исследованием, что позволит получить истинный опыт от классических данжей.
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