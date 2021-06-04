В Black Desert стало доступно подземелье Атораксион

На серверах корейской версии MMORPG Black Desert стало доступно первое групповое подземелье под названием Атораксион. Ролики с геймплеем не заставили себя долго ждать, так что публикуем один из них, демонстрирующий полное прохождение. Предлагаем посмотреть и вместе обсудить это долгожданное нововведение, о котором просило множество игроков.

Фото: MMO13 MMO13

Если вы пропустили анонс, то напомним, что подземелье Атораксион состоит из четырех частей, которые планируется добавлять постепенно. В ролике ниже показана пустынная локация Ваамакия — именно она станет доступна в первую очередь на основных серверах этим летом.