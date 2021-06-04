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Авторы Bless Online трудятся над новым шутером во вселенной Alliance of Valiant Arms

MMO13
4 часа назад
Еще в октябре 2019 года студия NEOWIZ, известная по MMORPG Bless Online, выкупила права на франшизу Alliance of Valiant Arms (AVA). Хотя первая часть все еще готовится к перезапуску, команда собирается выпустить совершенно новый проект. Об этом стало известно из опубликованного списка вакансий.
Авторы Bless Online создадут новый шутер
Фото: MMO13MMO13
В отличие от прошлых игр серии, новая разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Проект описывается, как сурвайвал-шутер в открытом мире, в котором игроки используют современное огнестрельное оружие для выживания в месте, заполненном различными врагами, в том числе гигантскими боссами. Новая AVA предложит реалистичную и проработанную боевую систему. Также заявлена функция создания пользовательского контента — возможно, речь идет о редакторе карт или поддержке модов.
К слову, оригинальную AVA разработчики пока не собираются бросать. Судя по вакансиям, команда ищет сотрудников для создания нового контента для перезапуска первой части.
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