Авторы Bless Online создадут новый шутер

Еще в октябре 2019 года студия NEOWIZ, известная по MMORPG Bless Online, выкупила права на франшизу Alliance of Valiant Arms (AVA). Хотя первая часть все еще готовится к перезапуску, команда собирается выпустить совершенно новый проект. Об этом стало известно из опубликованного списка вакансий.

Фото: MMO13 MMO13

В отличие от прошлых игр серии, новая разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Проект описывается, как сурвайвал-шутер в открытом мире, в котором игроки используют современное огнестрельное оружие для выживания в месте, заполненном различными врагами, в том числе гигантскими боссами. Новая AVA предложит реалистичную и проработанную боевую систему. Также заявлена функция создания пользовательского контента — возможно, речь идет о редакторе карт или поддержке модов.