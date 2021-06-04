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Со стартом нового сезона в Fortnite на PC улучшат графику

Игромания.руиещё 1
9 часов назад
Создатели Fortnite объявили, что со стартом нового сезона на следующей неделе в королевской битве улучшат графику на PC.Как пишут разработчики, теперь, выбрав «эпические» настройки графики, игроки увидят усовершенствованные эффекты Бури и облаков, а также улучшенную симуляцию дыма и жидкостей.
В Fortnite на PC улучшат графику
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Разработчики потрудились над эффектами взрывов, огня и нектара (к слову, эффекты будут такими же, как на консолях нового поколения), изменив постобработку для эффекта bloom и бликов, а также повысив качество теней.
Соответственно, «эпические» настройки в грядущей версии 17.00 будут выглядеть так: Видеокарта — NVIDIA GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT или аналогичные Процессор — Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x или аналогичные Оперативная память — 16 ГБ или больше.
Также с грядущим обновлением рекомендуемой видеокартой станет NVIDIA GTX 960, AMD R9 280 или аналогичная с поддержкой DX11. А рекомендуемой операционной системой будет 64-разрядная Windows 10. При этом высокая производительность Fortnite доступна и на Windows 7 или 8.
А минимальные системные требования королевской битвы останутся прежними.
Игры,Intel,
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