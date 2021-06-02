Хоррор-приключение Dap выйдет в Steam в этом году

Независимая австралийская студия Melting Parrot, состоящая из двух человек, семейной пары, опубликовала официальный трейлер своего «леденящего душу приключения» Dap. Игру планируют выпустить в Steam в третьем квартале 2021 года.
В Dap игрокам надо провести группу крошечных беззащитных созданий, дапов, через враждебный и испорченный мир. Чем больше дапов удастся собрать, тем больше они смогут совершить: большая группа способна сражаться с потусторонними ужасами, открывать новые локации и совместно решать головоломки.
При этом необходимо учитывать, что дапы бессильны перед зловещей порчей, и они могут превратиться в чудовищ. Так что двигаться приходится со всей осторожностью, иначе вся стая окажется собственной извращённой версией.