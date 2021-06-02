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В новом трейлере Bleak Faith: Forsaken видно, как изменилась игра

Игромания.ру
7 часов назад
Хардкорный ролевой боевик Bleak Faith: Forsaken ещё в 2019 году прошёл Kickstarter, и игру планировали выпустить в 2020 году на РС. У неё до сих пор нет даты релиза, но разработчики, Мишо Вукчевич и Мирко Станич из Черногории, объявили, что вскоре появится страница игры в Steam. К первому намёку на возможное скорое объявление сроков выхода создатели Bleak Faith приурочили новые трейлер с фрагментами сражений с боссами, фантастические локации и некоторые сюжетные эпизоды. Можно сравнить с прошлогодней демонстрацией, чтобы убедиться, как изменилась игра. Герой Bleak Faith: Forsaken — Отрекшийся, защитник человечества от ужаса некоей Омниструктуры, которая надвигается на мир, и ему предстоит выжить на дальней заставе и решить судьбу мира. Игрокам обещают не менее 30 часов прохождения, глубокую ролевую систему и процедурную генерацию. В ранний доступ Steam игру планируют выпустить в этом году. Позднее она появится на PlayStation 4 и Xbox One. Больше на Игромании Albion Online выпускают на мобильных устройствах В Drug Dealer Simulator добавили подземный мир с Sewer Dealer Bro Пройди игру от «Канобу», найди Волшебные Скрижали и получи полцарства!
В новом трейлере Bleak Faith: Forsaken видно, как изменилась игра
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игры,Черногория,
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