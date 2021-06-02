Инопланетяне начали похищать игроков в Fortnite

Epic Games начала активно тизерить следующий сезон Fortnite, который будет посвящён инопланетянам.
В королевской битве уже находили всяческие отсылки к тематике следующего сезона, однако новый тизер стал особенно увлекательным — периодически пришельцы похищают игроков во время матча, телепортируя их в другую часть локации (но бережно восстанавливая здоровье и щиты).
Похищение происходит случайным образом — в небе просто появляется гравитационный луч, который подтягивает к себе кого-то из игроков. Текущий сезон продлится до 7 июня.