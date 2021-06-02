Battlefield теперь руководит экс-глава Call of Duty и Destiny

EA назначила нового руководителя бренда Battlefield — им стал ветеран Activision Байрон Бид, который ранее возглавлял работу над продвижением Destiny (2014-2019) и Call of Duty (2009-2014 и 2018-2021). Биду предстоит придумать стратегию для долгосрочного роста Battlefield и реализовать её.

До конца года выйдет новая Battlefield, над которой работает рекордная по размерам команда из четырёх студий, а в 2022-м последует мобильный шутер от студии Industrial Toys. По слухам, через год EA также намерена выпустить условно-бесплатную королевскую битву на манер Call of Duty: Warzone.