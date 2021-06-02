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Брендом Battlefield теперь руководит бывший глава Call of Duty и Destiny

Игромания.ру
10 часов назад
EA назначила нового руководителя бренда Battlefield — им стал ветеран Activision Байрон Бид, который ранее возглавлял работу над продвижением Destiny (2014-2019) и Call of Duty (2009-2014 и 2018-2021). Биду предстоит придумать стратегию для долгосрочного роста Battlefield и реализовать её.
Battlefield теперь руководит экс-глава Call of Duty и Destiny
Фото: Игромания.руИгромания.ру
До конца года выйдет новая Battlefield, над которой работает рекордная по размерам команда из четырёх студий, а в 2022-м последует мобильный шутер от студии Industrial Toys. По слухам, через год EA также намерена выпустить условно-бесплатную королевскую битву на манер Call of Duty: Warzone.
Не удивительно, что издатель пригласил Бида возглавить работу над франшизой, учитывая успешный опыт специалиста на аналогичной должности в Activision — последним успешно удаётся ежегодно продавать новые Call of Duty при бесплатной королевской битве Warzone и мобильном шутере. Бид на обложке журнала незадолго до выхода Call of Duty: Modern Warfare 3.
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