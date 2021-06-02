Под надзор: В России захотели хранить переписки геймеров

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) предлагает ввести законодательное регулирование сферы гейминга и киберспорта, включая распространение на индустрию требования по хранению сообщений пользователей. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование центра.

По мнению представителей ГРЧЦ, владельцы игровых платформ должны хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, информацию о пользователях и содержимое их сообщений. Исследователи считают, что некоторые игры фактически становятся соцсетями, что может приводить к "возможному негативному влиянию на развитие личности, а также риску использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма".

Кроме того, пишет газета, центр предлагает установить правовой статус игровой валюты, так называемых лутбоксов (платных ящиков со случайных содержимым), стриминговых платформ и платежей от пользователей другим пользователям.

В Роскомнадзоре "Коммерсанту" сообщили, что согласны с актуальностью вопросов исследования, однако такое решение требует "широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли".

Геннадий Онищенко. Игромания должна быть приравнена в России к алкоголизму и наркомании. Против геймеров нужно вводить ограничения. С таким мнением выступил депутат Госдумы , экс-глава Роспотребнадзора

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«Надо нарабатывать меры по профилактике появления зависимости [от игр]. И ограничительные меры, и медикаментозные по снижению подобного рода зависимостей. Это сродни такого рода болезням, как алкоголизация, табакокурение», — сказал Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Игромания, по мнению Онищенко, несет в себе угрозу государственной безопасности. «Игры военного порядка могут реабилитировать фашистскую Германию», — отметил он.

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России.

Законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.

Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Кроме этого, согласно документу, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.

Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea , Wikipedia.org.

Крупные иностранные соцсети, в том числе Facebook и Twitter, обязали локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об ультиматуме, который Роскомнадзор выдвинул компаниям, сообщил на итоговом заседании коллегии ведомства заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер, его слова приводит ТАСС.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — отметили на заседании.

Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

В 2019 году был принят законопроект, увеличивший штраф за отказ хранить на территории России персональные данные пользователей. Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было. Интернет-компании наказывались по другой статье — «Непредставление сведений» (статья 19.7 КоАП России). После принятия законопроекта сумма максимального штрафа за нарушение статьи для юридических лиц выросла до шести миллионов рублей.

Законопроект о штрафах за злоупотребления со сбором персональных данных правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Предлагается ввести санкции за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством Российской Федерации или связана с непосредственным исполнением договора с потребителем.

Штраф на должностных лиц предусматривается в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В случае поддержки, нормы вступят в силу с 1 марта 2022 года.