В России захотели распространить «закон Яровой» на геймеров и хранить всю их переписку

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору , предложил распространить «закон Яровой» на рынок гейминга и киберспорта в России , то есть обязать игровые платформы хранить всю информацию, которую передают пользователи. Участники рынка отметили, что сервисам будет проще отключить общение в играх, чем выполнить эти требования.

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О позиции ГРЧЦ сообщил «Коммерсантъ», ознакомившись с исследованием Научно-технического центра организации. В нём эксперты подчеркнули, что в России остаются высокими риски правовой неопределённости в области видеоигр.

В ГРЧЦ предложили обязать владельцев игровых платформ хранить в РФ данные о передаче сообщений и изображений, пользователях, а также всем, чем они обмениваются: текст, изображения, звуки, видео и т. д. Сейчас аналогичные требования действуют для операторов связи и организаторов распространения информации (ОРИ) в рамках «закона Яровой».

Специалисты указали, что игры Among Us, Fortnite и им подобные создали новый тренд и фактически стали социальными сетями. В итоге появилась угроза использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, а также распространения терроризма и экстремизма.

Кроме того, есть угрозы экономического характера, добавили в ГРЧЦ и предложили установить правовой статус игровой валюты, платных виртуальных контейнеров со случайным содержимым (лутбоксов), стриминговых платформ и донатов. Эксперты заявили, что сервисы для сбора донатов могут использовать для отмывания средств.

В Роскомнадзоре сообщили изданию, что согласны с актуальностью поднятых вопросов. При этом регулятор подчеркнул, что включение стриминговых платформ в категорию ОРИ и другие идеи специалистов из ГРЧЦ требуют «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».

Мнение экспертов

Продюсер разработчика мобильных игр Pixonic Максим Фомичев в разговоре с газетой отметил, что внимание властей к игровому рынку заметно растёт на фоне того, как в пандемию игровые проекты становились площадками для общения. Он привёл в пример Китай, который запретил серию игр в жанре симулятора жизни Animal Crossing от японской Nintendo, поскольку там игроки делали политические заявления. Фомичев при этом усомнился в том, что при существенных затратах разработчики игр и владельцы игровых платформ в России охотно будут исполнять требования по хранению данных.

«Им будет проще начисто отрубить возможность общения, чем создать инфраструктуру для исполнения "закона Яровой"», — сказал он.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян посчитал, что хранение переписок игроков будет бесполезным. Если пользователя мессенджера можно вычислить по метаданным или номеру телефона, то средства идентификации автора и получателя сообщения в играх фактически отсутствуют, пояснил эксперт.

«Закон Яровой»