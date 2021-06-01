В Borderlands показали силуэт Кейт Бланшетт в образе Лилит

Сама Кёртис при этом исполняет в картине Элая Рота («Тайна дома с часами») партию Патриции Таннис.

Актриса упомянула, что фото якобы «секретное», но это сомнительно — позже она добавила, что если её не уволят за такие действия, то на следующей неделе стоит ожидать фотографий с остальными участниками команды.