В Borderlands показали силуэт Кейт Бланшетт в образе Лилит

Фото: BorderlandsBorderlands
Сама Кёртис при этом исполняет в картине Элая Рота («Тайна дома с часами») партию Патриции Таннис.
Актриса упомянула, что фото якобы «секретное», но это сомнительно — позже она добавила, что если её не уволят за такие действия, то на следующей неделе стоит ожидать фотографий с остальными участниками команды.
В частности — Роландом, Крошкой Тиной, Кригом, Клэптрэпом и самой Таннис. Точной даты премьеры у ленты пока нет, а за сценарий отвечает Крэйг Мэйзин («Чернобыль»).