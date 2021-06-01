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На кадре со съёмок Borderlands показали силуэт Кейт Бланшетт в образе Лилит

Игромания.ру
4 часа назад
Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин») опубликовала новое фото со съёмок экранизации Borderlands с силуэтом Лилит, которую играет Кейт Бланшетт.
В Borderlands показали силуэт Кейт Бланшетт в образе Лилит
Фото: BorderlandsBorderlands
Сама Кёртис при этом исполняет в картине Элая Рота («Тайна дома с часами») партию Патриции Таннис.
Актриса упомянула, что фото якобы «секретное», но это сомнительно — позже она добавила, что если её не уволят за такие действия, то на следующей неделе стоит ожидать фотографий с остальными участниками команды.
В частности — Роландом, Крошкой Тиной, Кригом, Клэптрэпом и самой Таннис. Точной даты премьеры у ленты пока нет, а за сценарий отвечает Крэйг Мэйзин («Чернобыль»).
Игры,Джейми Кертис,Кейт Бланшетт,
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