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Шутер Necromunda: Hired Gun вышел на PlayStation, Xbox и PC

Игромания.ру
5 часов назад
Издательство Focus Home и разработчики из Streum On Studio представили трейлер к выходу шутера от первого лица Necromunda: Hired Gun. Игра уже доступна на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и PC.
Шутер Necromunda: Hired Gun вышел на PlayStation, Xbox и PC
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • PlayStation Store — 2849 рублей
  • Microsoft Store — 34 доллара (2499 рублей)
  • Steam — 1359 рублей
  • EGS — 1599 рублей
Напомним, что в Necromunda: Hired Gun игрокам предстоит взять на себя роль наёмника, чтобы выполнять контракты. Их ждут различные предметы, оружие и броня, прокачка персонажа и экипировки, а также мастиф с собственным набором аугментаций.
Некоторые критики уже успели оценить Necromunda: Hired Gun. На Metacritic PC-версия получила средний балл 61 из 100 на основе 6 рецензий.
«Necromunda: Hired Gun стремится ко всему, что входит в хороший однопользовательский шутер от первого лица, но ошибочное исполнение и уродливая окраска Warhammer 40 000 дают всего несколько причин продолжать начатое.
Игра работает, в ней есть крюк-кошка, которым приятно пользоваться. Но её утомительные, неудовлетворительные бои, плохие анимации и искусственный интеллект, который склонен портить всё, проверяют ваше терпение, не предлагая никакой ощутимой награды.
Игра упускает возможность заставить вас почувствовать себя охотником за головами — крутым или каким-то другим. И всё, что у вас остаётся, если вы действительно пройдёте кампанию, — это ощущение, что вы могли потратить это время на что-то получше», — GameWatcher (50 из 100).
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