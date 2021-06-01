Шутер Necromunda: Hired Gun вышел на PlayStation, Xbox и PC

Издательство Focus Home и разработчики из Streum On Studio представили трейлер к выходу шутера от первого лица Necromunda: Hired Gun. Игра уже доступна на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и PC.

PlayStation Store — 2849 рублей

Microsoft Store — 34 доллара (2499 рублей)

Steam — 1359 рублей

EGS — 1599 рублей

Напомним, что в Necromunda: Hired Gun игрокам предстоит взять на себя роль наёмника, чтобы выполнять контракты. Их ждут различные предметы, оружие и броня, прокачка персонажа и экипировки, а также мастиф с собственным набором аугментаций.

Некоторые критики уже успели оценить Necromunda: Hired Gun. На Metacritic PC-версия получила средний балл 61 из 100 на основе 6 рецензий.

«Necromunda: Hired Gun стремится ко всему, что входит в хороший однопользовательский шутер от первого лица, но ошибочное исполнение и уродливая окраска Warhammer 40 000 дают всего несколько причин продолжать начатое.

Игра работает, в ней есть крюк-кошка, которым приятно пользоваться. Но её утомительные, неудовлетворительные бои, плохие анимации и искусственный интеллект, который склонен портить всё, проверяют ваше терпение, не предлагая никакой ощутимой награды.