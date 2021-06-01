Релиз Phantasy Star Online 2: New Genesis состоится 9 июня

Компания SEGA объявила, что условно-бесплатная многопользовательская ролевая игра Phantasy Star Online 2: New Genesis выйдет уже 9 июня. Западный релиз состоится на Xbox Series, Xbox One и PC.
Напомним, что New Genesis — это не дополнение для Phantasy Star Online 2, а совершенно новая самостоятельная игра на новом движке. Действие New Genesis происходит через тысячу лет после событий оригинальной игры. Авторы обещают новый открытый мир, сюжет и персонажей.
На старте Phantasy Star Online 2: New Genesis игроков ждут регион Aelio, шесть классов и ограничение прокачки до 20 уровня. В августе и осенью должны появиться новые классы и квесты, а уже зимой запланировано первое крупное обновление с новым регионом, новыми способностями классов и ограничением прокачки до 35 уровня.