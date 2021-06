Разработчики из Mojang Studios объявили, что первая часть обновления Caves & Cliffs для Minecraft выйдет 8 июня. Релиз состоится на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Switch, iOS, Android и PC (Windows 10). Главные особенности: новые мобы, включая goat, axolotl, glow squid и warden; новые блоки (например, медь, которая будет зеленеть со временем); новые предметы, включая подзорную трубу. Напомним, что во второй части обновления игроков ждёт улучшенная генерация пещер и гор, а также увеличенная высота мира. Релиз второй части Caves & Cliffs запланирован на конец года. Больше на Игромании Among Us: число активных PC-игроков в день выросло до 2 млн после начала раздачи в EGS RTX, DLSS, VR, Reflex и ноутбуки — что показала NVIDIA, помимо RTX 3070 Ti и 3080 Ti? Ubisoft: Far Cry 6 о политике — и иначе быть не может