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Первая часть обновления Caves & Cliffs для Minecraft выйдет&nbsp;8 июня

Игромания.руиещё 2
9 часов назад
Разработчики из Mojang Studios объявили, что первая часть обновления Caves & Cliffs для Minecraft выйдет 8 июня. Релиз состоится на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Switch, iOS, Android и PC (Windows 10). Главные особенности: новые мобы, включая goat, axolotl, glow squid и warden; новые блоки (например, медь, которая будет зеленеть со временем); новые предметы, включая подзорную трубу. Напомним, что во второй части обновления игроков ждёт улучшенная генерация пещер и гор, а также увеличенная высота мира. Релиз второй части Caves & Cliffs запланирован на конец года. Больше на Игромании Among Us: число активных PC-игроков в день выросло до 2 млн после начала раздачи в EGS RTX, DLSS, VR, Reflex и ноутбуки — что показала NVIDIA, помимо RTX 3070 Ti и 3080 Ti? Ubisoft: Far Cry 6 о политике — и иначе быть не может
Первая часть обновления Caves & Cliffs для Minecraft выйдет&nbsp;8 июня
Фото: Игромания.руИгромания.ру
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