Игра CRSED: F.O.A.D. вышла на Nintendo Switch

Gaijin Entertainment и Darkflow Software объявили о выходе CRSED: F.O.A.D. на Nintendo Switch. Эта игра в жанре «Королевская битва» доступна бесплатно, как и на остальных платформах, таких как PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.
Версия игры для Nintendo Switch включает в себя тот же контент, что на консолях и ПК, предлагая возможность играть как в портативном режиме, как и на большом экране.
«Мы счастливы, что такая большая и насыщенная графикой игра, как CRSED: FOAD, была адаптирована для Nintendo Switch, и десятки миллионов владельцев консолей получили приглашение на кровавую арену Темных Богов», — рассказали разработчики.
CRSED: F.O.A.D. — это пародийная «Королевская битва», ранее выходившая под названием Cuisine Royale. Цель победы у игрытакая же, как и в остальных представителей жанра — остаться последним выжившим, но атмосфера более юмористическая, поэтому вместо одежды вы можете отыскать кастрюли, пакеты и даже капельницы. Также на выбор предлагаются несколько героев, отличающихся уникальными особенностями.