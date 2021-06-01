Игра CRSED: F.O.A.D. вышла на Nintendo Switch

Gaijin Entertainment и Darkflow Software объявили о выходе CRSED: F.O.A.D. на Nintendo Switch. Эта игра в жанре «Королевская битва» доступна бесплатно, как и на остальных платформах, таких как PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Фото: MMO13 MMO13

Версия игры для Nintendo Switch включает в себя тот же контент, что на консолях и ПК, предлагая возможность играть как в портативном режиме, как и на большом экране.

«Мы счастливы, что такая большая и насыщенная графикой игра, как CRSED: FOAD, была адаптирована для Nintendo Switch, и десятки миллионов владельцев консолей получили приглашение на кровавую арену Темных Богов», — рассказали разработчики.