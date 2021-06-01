Число активных PC-игроков Among Us выросло до 2 млн

Через несколько дней после начала акции комьюнити-директор студии Innersloth Виктория Тран рассказала, чтобы обычно число активных PC-игроков в день достигает 350 тысяч к выходным. Однако на выходных после начала раздачи в Epic Games Store этот показатель вырос до двух миллионов.