Число активных PC-игроков Among Us выросло до 2 млн

На прошлой неделе в Epic Games Store началась бесплатная раздача Among Us.
Через несколько дней после начала акции комьюнити-директор студии Innersloth Виктория Тран рассказала, чтобы обычно число активных PC-игроков в день достигает 350 тысяч к выходным. Однако на выходных после начала раздачи в Epic Games Store этот показатель вырос до двух миллионов.
Тран отмечает, что показатель не отражает прирост новых игроков. Например, некоторые игроки пробуют Among Us на новой платформе. Кроме того, 31 мая в США отмечали День поминовения, поэтому дополнительный выходной тоже немного повлиял на рост числа игроков.
Раздача Among Us в Epic Games Store завершится 3 июня в 18:00 МСК.