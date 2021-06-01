Ремейк шутера Crossfire выйдет 10 июня в Китае

Еще в середине мая разработчики CrossFire HD сообщили о выходе игры в мае, а теперь объявили точную дату релиза. Китайская версия ремейка известного шутера CrossFire выйдет 10 июня 2021 года и будет распространяться бесплатно. Сейчас на официальном сайте можно пройти предварительную регистрацию, чтобы получить награды после запуска.

Фото: MMO13 MMO13

Стоит отметить, что поскольку проект выходит исключительно в Поднебесной, получить доступ будет не так просто. Также не стоит забывать о пинге, который крайне важен в соревновательных шутерах — на китайских серверах он будет очень высоким.