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Ремейк известного шутера Crossfire получил точную дату релиза в Китае

MMO13
3 часа назад
Еще в середине мая разработчики CrossFire HD сообщили о выходе игры в мае, а теперь объявили точную дату релиза. Китайская версия ремейка известного шутера CrossFire выйдет 10 июня 2021 года и будет распространяться бесплатно. Сейчас на официальном сайте можно пройти предварительную регистрацию, чтобы получить награды после запуска.
Ремейк шутера Crossfire выйдет 10 июня в Китае
Фото: MMO13MMO13
Стоит отметить, что поскольку проект выходит исключительно в Поднебесной, получить доступ будет не так просто. Также не стоит забывать о пинге, который крайне важен в соревновательных шутерах — на китайских серверах он будет очень высоким.
К сожалению, о выходе CrossFire HD на глобальном рынке пока нет никакой информации. Зато известно, что CrossfireX выйдет во всем мире уже в этом году.
Игры,Китай,
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