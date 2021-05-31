В The Witcher 3 обнаружены пасхалки в виде могил

Разработчики The Witcher 3 Лукаш Бабел и Филипп Вебер отметили пятилетие дополнения Blood and Wine, рассказав о пасхалках на самих себя. Оказывается, в DLC «Кровь и вино» можно найти могилы Бабела и Вебера. На могильной плите некого Лукаса Бабб’Ела написано, что при жизни он был почётным донором, жертвуя свою кровь вампирам. В реальной жизни разработчик Лукаш Бабел тоже носит титул почётного донора и на текущий момент он сдал уже 17 литров крови.