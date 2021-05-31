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Два разработчика The Witcher 3 оставили в игре пасхалки в виде своих могил

Чемпионат.com
1 час назад
Разработчики The Witcher 3 Лукаш Бабел и Филипп Вебер отметили пятилетие дополнения Blood and Wine, рассказав о пасхалках на самих себя. Оказывается, в DLC «Кровь и вино» можно найти могилы Бабела и Вебера. На могильной плите некого Лукаса Бабб’Ела написано, что при жизни он был почётным донором, жертвуя свою кровь вампирам. В реальной жизни разработчик Лукаш Бабел тоже носит титул почётного донора и на текущий момент он сдал уже 17 литров крови.
В The Witcher 3 обнаружены пасхалки в виде могил
Фото: Public domainPublic domain
На другом памятнике высечено имя Филиппа Тиссерана с надписью «Коллекционер ведьмачьих мечей (у него был только один, но он очень старался)». У настоящего Филиппа действительно есть меч. Дизайнеру квестов подарили копию Арондита – одного из лучших клинков в игре.
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