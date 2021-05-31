В файлах ремастера Nier Replicant обнаружили упоминание Switch

Датамайнер обнаружил в файлах ремастера Nier Replicant пресеты графических настроек для Switch-версии. Это означает, что обновлённую версию по крайней мере запускали на консоли Nintendo.

Фото: игромания.ру игромания.ру

Однако датамайнер отмечает, что файл с упоминаниями Switch-версии не используется в релизной версии игры. Судя по всему, его забыли удалить в определённый момент разработки.

По мнению датамайнера, обновлённая Nier Replicant для Switch либо уже отменена, либо далека до завершения.