В файлах ремастера Nier Replicant обнаружили упоминание Switch

Датамайнер обнаружил в файлах ремастера Nier Replicant пресеты графических настроек для Switch-версии. Это означает, что обновлённую версию по крайней мере запускали на консоли Nintendo.
Фото: игромания.руигромания.ру
Однако датамайнер отмечает, что файл с упоминаниями Switch-версии не используется в релизной версии игры. Судя по всему, его забыли удалить в определённый момент разработки.
По мнению датамайнера, обновлённая Nier Replicant для Switch либо уже отменена, либо далека до завершения.
Ремастер NieR Replicant вышел 23 апреля на PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam).