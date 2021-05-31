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В файлах ремастера Nier Replicant обнаружили упоминание Switch

Игромания.руиещё 3
11 часов назад
Датамайнер обнаружил в файлах ремастера Nier Replicant пресеты графических настроек для Switch-версии. Это означает, что обновлённую версию по крайней мере запускали на консоли Nintendo.
В файлах ремастера Nier Replicant обнаружили упоминание Switch
Фото: игромания.руигромания.ру
Однако датамайнер отмечает, что файл с упоминаниями Switch-версии не используется в релизной версии игры. Судя по всему, его забыли удалить в определённый момент разработки.
По мнению датамайнера, обновлённая Nier Replicant для Switch либо уже отменена, либо далека до завершения.
Ремастер NieR Replicant вышел 23 апреля на PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam).
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