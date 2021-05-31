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Следущее крупное обновление для Genshin Impact выйдет&nbsp;9 июня

Игромания.руиещё 1
13 часов назад
Разработчики из студии miHoYo объявили, что следующее крупное обновление 1.6 для экшен-RPG Genshin Impact выйдет уже 9 июня.
Крупное обновление для Genshin Impact выйдет 9 июня
Фото: игромания.руигромания.ру
Игроки, которые завершили основную сюжетную линию в Ли Юэ, смогут перейти к новому заданию Архонтов, где появится новый играбельный персонаж — Каэдэхара Кадзуха из Инадзумы. Кадзуха вооружён силой Анемо и мечом, а также может усиливать отряд при некоторых условиях.
Главное событие обновления называется «Лето! Остров? Приключение!». Игрокам предстоит отправиться в отдалённую область моря исследовать уединённый архипелаг. Событие разделено на четыре этапа с уникальным геймплеем в каждом.
«На первом этапе игрокам предстоит плавать на лодке, называющейся волноход, и с помощью пушек либо в ближнем бою уничтожать вражеские плавучие башни и укрепления. Во втором этапе игрокам бросят вызов в морской и воздушной гонке. На третьем этапе боевые навыки игроков подвергнутся испытанию нового врага, магу кэнки. И наконец, игрокам будет необходимо зачистить близлежащие укрепления монстров с помощью трёх видов гарпастум-бомб».
В испытаниях события игроки будут зарабатывать блестящие ракушки и мини-гарпастумы, за которые можно приобрести различные предметы и ресурсы, включая новое оружие Истории Додоко (Катализатор) и предметы для его полного пробуждения.
Также игроков ждут и другие события, включая событие «Эхо легенд», в рамках которого можно будет бесплатно получить костюм Барбары «Летний блеск».
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