Sumire вышла на PC и Nintendo Switch

Японская студия GameTomo Team, известная по боевику Ballistic Craft и постапокалиптическому Project Nimbus, выпустила свой новый проект . И на этот раз это казуальное приключение Sumire в аниме-стиле. Пока что игра поддерживает только английский и японский, но создатели обещают больше локализаций.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Действие Sumire происходит в течение одного дня в живописной японской деревеньке. Грустная девочка Сумирэ встречает духа, который обещает выполнить её самое заветное желание. Но для этого ей придётся до конца дня справиться с целым рядом самых разных поручений — и ночью станет известно, изменится ли её жизнь.

До 2 июня Sumire можно купить с релизной скидкой. В Steam игра стоит 324 рубля, а в магазине Nintendo — 858 рублей.