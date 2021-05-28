Sumire вышла на PC и Nintendo Switch

Японская студия GameTomo Team, известная по боевику Ballistic Craft и постапокалиптическому Project Nimbus, выпустила свой новый проект
. И на этот раз это казуальное приключение Sumire в аниме-стиле. Пока что игра поддерживает только английский и японский, но создатели обещают больше локализаций.
Фото: Игромания.ру Игромания.ру
Действие Sumire происходит в течение одного дня в живописной японской деревеньке. Грустная девочка Сумирэ встречает духа, который обещает выполнить её самое заветное желание. Но для этого ей придётся до конца дня справиться с целым рядом самых разных поручений — и ночью станет известно, изменится ли её жизнь.
До 2 июня Sumire можно купить с релизной скидкой. В Steam игра стоит 324 рубля, а в магазине Nintendo — 858 рублей.
Дополнительно создатели выпустили артбук и саундтрек, и их можно купить как по отдельности, так и в составе набора Complete Bundle. Больше на Игромании The Longest Road on Earth вышла на PC и мобильных устройствах Curve Digital выпустит I Am Fish, новый проект авторов I Am Bread Бесконечный рогалик Tainted Grail: Conquest вышел на РС